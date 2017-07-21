«АвтоВАЗ» с понедельника уйдет в очередной корпоративный отпуск

«АвтоВАЗ» объявил о плановом корпоративном отпуске, который продлится с 24 июля по 13 августа. Вместе с ним уйдет в отпуск и Ижевский автозавод. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщается на сайте компании.

В пресс-релизе отмечается, что в период корпоративного отпуска на предприятиях Группы «АвтоВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены ремонтные работы. При этом подчеркивается, что в настоящее время «подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети».

17 июля полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич объявил, что численность работников «АвтоВАЗа» в ближайшие два года сократится примерно на 20 процентов.

В начале июня стало известно, что «АвтоВАЗ» в ближайшие месяцы может перевести с завода на другие рабочие места примерно две тысячи сотрудников. Об этом «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский.

Материалы по теме Выехал из спячки Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка

«Никому не будут вручать повестки об увольнении. Людям предлагают перевестись на работу в индустриальный парк, который является частью предприятия, либо в другие компании-партнеры, например поставщики компонентов», — сказал он.

«По информации "АвтоВАЗа", шесть тысяч человек в текущем году и еще 2,2 тысячи человек в 2018 году», — сказал он на совещании по развитию предприятия. На «АвтоВАЗе» не подтвердили озвученные Бабичем цифры.

В начале мая на «АвтоВАЗе» также был объявлен «плановый корпоративный отпуск». Предприятие остановило производство со 2 по 8 мая.

На две недели — с 17 по 30 мая — приостанавливал работу конвейера «GM-АвтоВАЗ». Это стало следствием прекращения поставок комплектующих нижегородским заводом «Автокомпонент».