«АвтоВАЗ» с понедельника уйдет в очередной корпоративный отпуск

«АвтоВАЗ» объявил о плановом корпоративном отпуске, который продлится с 24 июля по 13 августа. Вместе с ним уйдет в отпуск и Ижевский автозавод. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщается на сайте компании.
В пресс-релизе отмечается, что в период корпоративного отпуска на предприятиях Группы «АвтоВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены ремонтные работы. При этом подчеркивается, что в настоящее время «подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети».
17 июля полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич объявил, что численность работников «АвтоВАЗа» в ближайшие два года сократится примерно на 20 процентов.
В начале июня стало известно, что «АвтоВАЗ» в ближайшие месяцы может перевести с завода на другие рабочие места примерно две тысячи сотрудников. Об этом «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский.
«Никому не будут вручать повестки об увольнении. Людям предлагают перевестись на работу в индустриальный парк, который является частью предприятия, либо в другие компании-партнеры, например поставщики компонентов», — сказал он.
«По информации "АвтоВАЗа", шесть тысяч человек в текущем году и еще 2,2 тысячи человек в 2018 году», — сказал он на совещании по развитию предприятия. На «АвтоВАЗе» не подтвердили озвученные Бабичем цифры.
В начале мая на «АвтоВАЗе» также был объявлен «плановый корпоративный отпуск». Предприятие остановило производство со 2 по 8 мая.
На две недели — с 17 по 30 мая — приостанавливал работу конвейера «GM-АвтоВАЗ». Это стало следствием прекращения поставок комплектующих нижегородским заводом «Автокомпонент».