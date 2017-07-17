Полпред президента рассказал о новых сокращениях на «АвтоВАЗе»

Численность работников «АвтоВАЗа» в ближайшие два года сократится примерно на 20 процентов. Об этом сообщил на совещании по развитию предприятия полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, передает ТАСС в понедельник, 17 июля.

«По информации "АвтоВАЗа", шесть тысяч человек в текущем году и еще 2,2 тысячи человек в 2018 году», — сказал он.

Бабич добавил, что те, кто попадет под сокращение, должны «получить все положенные выплаты, новые профессии, новые хорошо оплаченные рабочие места». «Все мероприятия администрация предприятия должна выполнить так, чтобы не создавать социальной напряженности», — подчеркнул он.

Полпред также обратил внимание на то, что автомобильная отрасль всегда ощущает одной из первых кризисные явления.

В начале июня президент «АвтоВАЗа» Николя Мор сообщил о том, что до конца текущего года предприятие могут покинуть около двух тысяч человек. В пресс-службе автопроизводителя уточняли, что массовых увольнений не предполагается. «Людям предлагают перевестись на работу в индустриальный парк, который является частью предприятия, либо в другие компании-партнеры, например, поставщики компонентов», — говорил официальный представитель компании Сергей Ильинский. Он подчеркивал, что план сокращения штатной численности предприятия на 2017 год предполагает увольнение 740 человек.

