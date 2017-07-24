Корабли НАТО вошли в порт Одессы

Два корабля постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт Одессы. Об этом сообщается в понедельник, 24 июля, на странице Военно-морских сил Украины в Facebook.

Как отмечается, с визитом в город прибыли эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании «Дункан» (Duncan) и фрегат ВМС Турции «Йылдырым» (Yildirim). В Одессе их командование встретится с командующим украинскими ВМС Игорем Воронченко и руководителями местных органов власти. По данным военных, также будут организованы дружеские встречи моряков НАТО и Украины.

Во вторник на борт кораблей смогут подняться жители города и туристы. Визит «Дункана» и «Йылдырыма» продлится до 27 июля.

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В начале июля сообщалось, что в порт Одессы заходили два турецких военных корабля и подводная лодка, принимавшие участие в украинско-американских учениях Sea Breeze-2017 (с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины).

Верховная Рада приняла закон о допуске на территорию Украины иностранных военных в январе 2017 года. Законы страны запрещают присутствие зарубежных военнослужащих без разрешения парламента.