Минприроды насчитало 90 миллионов страдающих от плохой экологии россиян

Почти две трети россиян подвергаются воздействию негативных экологических факторов, сообщил глава Минприроды России Сергей Донской. Его слова приводит во вторник, 25 июля, РИА Новости.

«Ориентировочная численность населения России, подверженного каким-либо негативным экологическим факторам в связи с загрязнением питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы, в 2015 году составила 89 миллионов человек», — сказал Донской в ходе заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного защите прав человека на благоприятную окружающую среду.

В 27 регионах, по его словам, наблюдаются ярко выраженные санитарно-гигиенические проблемы. Среди них Амурская и Магаданская области, Якутия и Пермский край, Архангельская область, республики Дагестан, Ингушетия, Карелия и Коми, Иркутская область, Республика Хакасия, Курганская, Ивановская и Тверская области, Еврейская автономная область, Новгородская, Кемеровская, Владимирская и Смоленская области, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский края, Челябинская, Кировская, Мурманская и Свердловская области и Приморский край.

Министр привел данные, согласно которым в год от неблагоприятных факторов окружающей среды в мире умирает 13 миллионов человек. В частности, они вызывают 19 процентов всех онкологических заболеваний, одну треть всех заболеваний детей в возрасте до пяти лет, усугубление сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.