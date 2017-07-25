Россия
 

Минприроды насчитало 90 миллионов страдающих от плохой экологии россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Почти две трети россиян подвергаются воздействию негативных экологических факторов, сообщил глава Минприроды России Сергей Донской. Его слова приводит во вторник, 25 июля, РИА Новости.

«Ориентировочная численность населения России, подверженного каким-либо негативным экологическим факторам в связи с загрязнением питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы, в 2015 году составила 89 миллионов человек», — сказал Донской в ходе заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного защите прав человека на благоприятную окружающую среду.

В 27 регионах, по его словам, наблюдаются ярко выраженные санитарно-гигиенические проблемы. Среди них Амурская и Магаданская области, Якутия и Пермский край, Архангельская область, республики Дагестан, Ингушетия, Карелия и Коми, Иркутская область, Республика Хакасия, Курганская, Ивановская и Тверская области, Еврейская автономная область, Новгородская, Кемеровская, Владимирская и Смоленская области, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский края, Челябинская, Кировская, Мурманская и Свердловская области и Приморский край.

Министр привел данные, согласно которым в год от неблагоприятных факторов окружающей среды в мире умирает 13 миллионов человек. В частности, они вызывают 19 процентов всех онкологических заболеваний, одну треть всех заболеваний детей в возрасте до пяти лет, усугубление сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Свыше 30 свалок ликвидировали в Подмосковье
Экологи оценили вред и пользу от работы Госдумы для окружающей среды
Озоновый слой Земли начал восстанавливаться
Последние новости
Песков отреагировал на сообщения о возможной отставке Тиллерсона
Пранкеры доложили главе Минэнерго США о топливе Порошенко на самогоне и навозе
Кремль заявил об отсутствии решения по санкциям в отношении Польши
Играющему Супермена актеру запретили сбривать усы
Савченко за полминуты описала ситуацию на Украине десятком матерных слов
Эксперт назвал катастрофой предложение Минтранса ограничить провоз телефонов
Уехавшего с места масштабного ДТП на Волоколамке водителя объявили в розыск  
Другие материалы рубрики
Россия10:13Сегодня

Языческая сила

Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
06:2024 июля

Рогозин поручил Минпромторгу отремонтировать «Ё-мобиль» Жириновского

12:20Сегодня

Ростовские шахтеры подали в суд на главу ВЦИОМ из-за «процентов дерьма»

12:36Сегодня

СМИ рассказали о родившей от украинского маньяка-педофила жительнице Ярославля

Россия00:10Сегодня
Наталья Поклонская

Плавающий график

Суровая рыбалка и охота за бабочками — как отдыхают депутаты и чиновники
12:00Сегодня

Тульские власти возобновили снос цыганских бараков

18:4624 июля

Супруги попытались вывезти в коляске украденную из московского магазина колбасу  

12:14Сегодня

Человеческого эмбриона нашли в колбе возле мусорки в Новосибирске

Россия00:05 7 июля

«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»

Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
11:29Сегодня

Любовь назвали главной причиной для вступления россиян в брак

11:34Сегодня

ЕСПЧ присудил 6 тысяч евро одному из осужденных по делу об убийстве Немцова

10:30Сегодня

Московский адвокат попытался отобрать оружие у полицейских  

Россия
Языческая сила
Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
Наталья ПоклонскаяПлавающий график
Суровая рыбалка и охота за бабочками — как отдыхают депутаты и чиновники
Минприроды насчитало 90 миллионов страдающих от плохой экологии россиян
Ростовские шахтеры подали в суд на главу ВЦИОМ из-за «процентов дерьма»
СМИ рассказали о родившей от украинского маньяка-педофила жительнице Ярославля
Тульские власти возобновили снос цыганских бараков
Человеческого эмбриона нашли в колбе возле мусорки в Новосибирске
Все материалы
Мир
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Трамп призвал расследовать вмешательство Украины в американские выборы
Американцы рассказали об ожидании отставки Трампа
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Георгий Толорая: Что ответит Пхеньян
Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове
Все материалы
Бывший СССР
Волкер тебе товарищ
Чего ждать Украине от нового спецпредставителя Госдепа США
Савченко за полминуты описала ситуацию на Украине десятком матерных слов
«Нормандская четверка» потребовала немедленного прекращения огня в Донбассе
Причиной расстрела бойцов АТО в Днепропетровске назвали экономический конфликт
Россиянина задержали в Латвии за запуск беспилотника у здания Минобороны
Украинскую полицию обязали возбудить уголовное дело против Кличко
В Днепропетровске расстреляли участников АТО
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
Работающим пенсионерам посулили прибавку в 222 рубля
ВТБ подал заявление в Следственный комитет на правительство Вологодской области
Цифровые сервисы Сбербанка признали лучшими в Центральной и Восточной Европе
Российские банки запустят идентификацию клиентов по селфи
Четверть россиян отложили деньги на похороны
Поставки турецких помидоров в Россию обсудят в августе
Все материалы
Бизнес
Не фондом единым
Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
Перемена слагаемых
Как «АвтоВАЗ» планирует избавиться от лишних рук
Дворкович рассказал о влиянии конфликта с Siemens на поставки для госкомпаний
Новак рассказал об альтернативе Siemens в России
Материнская компания Google установила рекорд по падению прибыли
В Снежинском ядерном центре разработали медицинский лазер
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Александр Шарапов и Андрей ПылевКрепкие ореховские
Убийца знаменитого киллера Саши Македонского дал признательные показания
Похищение в особо крупном размере
Зачем неизвестные выкрали министра строительства Дагестана
Прокуратура начала проверку по факту голодовки в нижнетагильской колонии
Су-34 оснастили новыми системами радиоэлектронной борьбы
Пентагон захотел услышать объяснения Турции из-за грядущей закупки С-400
Названа дата отправки первого гумконвоя в район Дамаска Восточная Гута
Все материалы
Наука и техника
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
Клубенек рукоделия
Картошку с тостером превратили в источник удовольствия и боли
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
Гигантский шестиугольник Сатурна попал на видео
Оценен ущерб из-за отказа от массовой вакцинации
Планеты-странники оказались суперземлями
В недрах Луны нашли воду
Все материалы
Спорт
«Я хочу быть как Конор Макгрегор»
Что заставляет китайских детей уходить в подпольные бойцовские клубы
Украинский боксер Каштанов получил российское гражданство
Андрей РублевЗамах на рубль
Сможет ли 19-летний россиянин Рублев стать новым Кафельниковым или Сафиным
Потерявший ногу в авиакатастрофе игрок «Шапекоэнсе» пробежал по полю
«Ак Барс» и «Магнитка» подадут совместную апелляцию на дисквалификацию Зарипова
Министр спорта России отреагировал на дисквалификацию хоккеиста Зарипова
Британский пловец Пити установил мировой рекорд на ЧМ по водным видам спорта
Все материалы
Культура
Художник, чья игра трагичней сказки
Александр Тышлер: живописец, график, скульптор — и мастер плаката
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
Под сенью скатертей в цвету
Сыгравшего Волан-де-Морта Рэйфа Файнса засняли в Петербурге
Играющему Супермена актеру запретили сбривать усы
Автор песни Despacito возмутился использованием трека на митингах в Венесуэле
Джастин Бибер отменил остаток мирового тура из-за усталости
Все материалы
Интернет и СМИ
Мемы понаехали
В кого превратились Кейдж и Сигал после белорусского и казахского гостеприимства
Взломавшие Винни Джонса хакеры потроллили актера сотней мертвых лисиц
Суд отказался блокировать PornHub в России
Обнаружена кошка с аномально длинными лапами
Хозяин заставил собаку собрать пережеванную туалетную бумагу
Из камеры в камеру
Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
Богиня из машины
Как простой американец создал идеальную феминистку с манией величия
Все материалы
Ценности
Пляжный вариант
Боевой макияж для героинь курортных романов
Дешево и сердито
Бюджетные спорткары люксовых марок и «заряженные» версии обычных малолитражек
Экстравагантную обувь Alberto Guardiani покажут на выставке дизайна
Парфюмер Франсис Курджян создал аромат для Burberry
Van Cleef & Arpels создал новый «золотой жемчуг»
Skoda внедрилась в Cirque du Soleil
Аукцион рассказал о возможном происхождении «часов Путина»
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «О, здесь даже телевизор есть!»
Что ждет туриста в самом дорогом и самом дешевом отеле Валенсии
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Эксперт назвал катастрофой предложение Минтранса ограничить провоз телефонов
Стюардесса поделилась советами для авиапассажиров с детьми
Пассажир рейса Москва — Владивосток оставил в самолете два миллиона рублей
Австралиец посетил 50 стран без использования самолетов
С пассажиров предложили брать деньги за провоз телефонов и зонтов в самолете
Все материалы
Из жизни
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Переходившая дорогу в Канаде стая гусей попала на видео
Приготовление яичницы на раскаленном тротуаре в Дубае сняли на видео
50-летний манекенщик из Сингапура прославился из-за внешности 20-летнего
Семейство Трамп объяснило нежелание заводить «первого питомца США»
Все материалы
Кто рисует машины, которые мы видим каждый день
Шеф-дизайнеры крупнейших автокомпаний, которых почти никто не знает
Заряд боди-позитива
Три причины стать владельцем электрического Smart Fortwo без крыши
Тест: угадай первые машины автодизайнеров
Знаете ли вы, с чего начинали главные автомобильные художники современности?
Величайшие машины СССР и России
10 отечественных автомобилей, которыми можно гордиться
Ford сделал «Мустанги» быстрее Porsche 911
79-летняя женщина разогнала Porsche до 238 километров в час из-за бессонницы
Экс-глава «АвтоВАЗа» вернулся в автобизнес
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы