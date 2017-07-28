Железняк подсчитал подлежащих высылке из России американских дипломатов

Москва, принимая решение о сокращении сотрудников американских дипмиссий в России в ответ на новые санкции Вашингтона, действовала в рамках международного права. Такое заявление в пятницу, 28 июля, сделал депутат Госдумы Сергей Железняк в эфире телеканала «Россия 24», запись которого опубликована на сайте Вести.Ru.
Под сокращение, по его подсчетам, попадают порядка 700 дипломатических сотрудников США. «Это, конечно, очень чувствительно. И для американской дипломатии, и для американских разведслужб, и для представителей американских дипслужб, которые занимались кураторством негосударственного сектора в России и пытались таким образом продвигать свое видение демократии», — констатировал депутат.
Он подчеркнул, что Москва могла прибегнуть к этим мерам еще в конце прошлого года, когда уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов, а также закрыла российским дипработникам доступ к двум жилым комплексам.
В то же время РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что США лишатся до 300 сотрудников своих диппредставительств.
Ранее в пятницу МИД России призвал Вашингтон до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.
Также с 1 августа приостанавливается использование посольством США дачи в Серебряном Бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве.
Сенат Соединенных Штатов принял документ об ограничениях в адрес России, Ирана и КНДР 28 июля. Его одобрили 98 сенаторов, двое выступили против. Теперь он будет направлен на подпись американскому лидеру Дональду Трампу.