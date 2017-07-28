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Сын Ривалдо забил дальним ударом в дебютном матче в еврокубках

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Ривалдиньо, сын бывшего футболиста «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Ривалдо, забил мяч в дебютном еврокубковом матче. Видео было опубликовано на YouTube-канале Ionut Petre.

22-летний игрок, выступающий за бухарестское «Динамо», вышел на замену и сравнял счет в матче с «Атлетиком» (Бильбао). Ривалдиньо подхватил мяч вдали от ворот испанской команды, продвинулся на несколько метров и пробил в верхний угол. Гол на трибуне эмоционально отпраздновал отец футболиста.

Встреча 3-го квалификационного раунда прошла в Бухаресте в четверг, 27 июля, и завершилась со счетом 1:1.

Ривалдиньо перешел в «Динамо» летом 2017 года из клуба 15 ноября, выступающем в третьем дивизионе бразильского штата Сан-Паулу.

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