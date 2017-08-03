СКР предложил изменить меру пресечения бывшему главе Удмуртии на домашний арест

В Басманный суд Москвы поступили документы из СКР об изменении меры пресечения в отношении Александра Соловьева, бывшего главы Удмуртии, обвиняемого в получении взяток в объеме 139 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ведомство предлагает назначить Соловьеву домашний арест вместо заключения под стражу. Рассмотрение обращения назначено на 7 августа.

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Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, в тот же день он был арестован и отправлен в отставку распоряжением президента Владимира Путина.

Бывшему главе Удмуртии предъявлены обвинения по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), в мае 2017-го он признал вину в инкриминируемых эпизодах. Следователи утверждают, что в 2014-2016 годах Соловьев получил около 139 миллионов рублей от представителей коммерческих фирм, строивших мосты через реки Кама и Буй.

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, в 2007-2013 годах был председателем госсовета Удмуртии четвертого и пятого созывов.