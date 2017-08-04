Адвокат Учителя призвал Чайку поискать ложные доносы среди жалоб на «Матильду»

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, попросил российского генпрокурора Юрия Чайку проверить обращения граждан по поводу фильма «Матильда». Об этом юрист сообщил «Интерфаксу» в пятницу, 4 августа.

Добрынин отметил, что необходимо принять меры по привлечению к уголовной ответственности авторов «заявлений, содержащих признаки заведомо ложного доноса о якобы совершении создателями фильма "Матильда" противоправных действий», если такие будут выявлены.

Материалы по теме Кругом измена, трусость и обман Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»

Он добавил, что требует «принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно организовавшим направление в Генпрокуратуру анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения и иных заранее "срежиссированных" обращений в порядке, предусмотренном действующим законодательством».

31 июля Добрынин направил запрос в Госдуму относительно точного количества обращений к депутату Наталье Поклонской по поводу картины. «Дело в том, что озвучиваемые ею цифры никак не совпадают с опубликованной официальной статистикой», — заявил юрист.

«Матильда» выйдет на экраны 25 октября. Лента рассказывает об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Царь был причислен к лику святых Русской православной церковью, поэтому многие верующие сочли еще не вышедший фильм оскорблением их чувств.