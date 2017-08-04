Прокуратура Краснодарского края изучит доходы чиновницы с 600 гектарами земли

В Краснодарском крае прокуратура начала проверку доходов заместителя главы администрации Новопокровского района Оксаны Варавиной. Решение было принято после разошедшейся в СМИ информации о доходе семьи чиновницы в 14 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 4 августа.

«Проводится проверка данных. Предварительно установлено, что владельцем земли и техники является супруг сотрудницы администрации района», — рассказали агентству в прокуратуре.

Отмечается, что муж Варавиной занимается фермерством. По предварительной информации, он заработал за 2016 год более 13 миллионов рублей, а сама чиновница — 680 тысяч.

Декларация о доходах Варавиной опубликована на сайте администрации. Согласно документу годовой доход женщины, ее мужа и несовершеннолетних детей составил почти 14,4 миллиона рублей., однако в декаларации точно не указывается, кто из супругов сколько заработал.

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Кроме того, в декларации заявлены жилой дом в 203,7 квадратных метра, 38 земельных участков общим размером почти 6 миллионов квадратных метров (600 гектаров), ряд сельскохозяйственных объектов, в том числе коровники и телятники, а также внедорожники Subaru Forester и Hyundai Galloper, грузовики и аграрная техника.

Как отмечает Вести.Ru, площадь земли у семьи чиновницы чуть меньше территории Гибралтара — заморского владения Великобритании.

Варавина окончила Кубанский сельхозинститут по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Первым заместителем главы Новопокровского района она стала в 2011 году, а в местной администрации работает с 2000 года. У нее есть дочь и сын.

15 июля в сети опубликовали видео с состоявшейся 10 июня свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Отмечалось, что мероприятие, на котором присутствовали звезды эстрады, якобы обошлось в два миллиона долларов. По официальным данным, в 2016 году ее доход составил 2,6 миллиона рублей.

По итогам проверки краевой совет судей сообщил, что праздник профинансировала не сама Хахалева, а ее бывший муж Роберт Хахалев.