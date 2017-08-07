Два человека погибли при пожаре в немецком приюте для беженцев

При пожаре в немецком приюте для беженцев и бездомных погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Маркгрёнинген на юге страны. Огонь вспыхнул рано утром. В доме, где находился приют, в тот момент находились девять человек, включая двух мигрантов, ожидавших рассмотрения их прошений о предоставлении статуса беженцев. Погибшие — 56-летний мужчина и 54-летняя женщина. Еще несколько человек пострадали от отравления продуктами горения.

Полиция исключила возможность поджога. «Пока нет никаких оснований утверждать, что произошло преступление на почве ненависти», — говорится в официальном заявлении.

4 апреля в немецком городе Вайль-дер-Штадт загорелся центр для беженцев. Из здания эвакуировали 37 постояльцев, из шести пострадавших одному потребовалась госпитализация. В борьбе с огнем приняли участие около 100 пожарных и спасателей.