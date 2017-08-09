Силовые структуры
 

Отказ тувинцев прибраться назвали причиной драки в воинской части на Урале

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Массовая драка в воинской части на Урале началась после того, как военнослужащие-тувинцы из мотострелковой бригады отказались прибраться в казарме. Об этом Ura.ru сообщила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Вечером парни легли спать, дежурный по батальону, капитан, зашел и увидел стоящие на полу кроссовки — этого никто не отрицает. Он потребовал убрать кроссовки», — сказала она.

Однако тувинцы отказались подчиниться, возмутившись тем, что капитан был одет не по форме. «Кто-то дал команду встать, и они восстали против него. Шестая рота прибежала в ответ на крики, завязалась драка», — добавила омбудсмен.

По словам Мерзляковой, зачинщик драки — военнослужащий тувинской мотострелковой бригады — арестован. Сперва его задержали на трое суток, а затем заключили под стражу на тот же срок.

О массовой драке в воинской части в поселке Елань Свердловской области стало известно 3 августа. Ura.ru сообщало, что в столкновении участвовали около 160 военнослужащих-контрактников — группа уроженцев Тувы, проходивших в части курсы выживания, и местные силовики. По неофициальным данным, пострадали 14 человек. Поступали сведения, что в ходе инцидента были применены ножи, однако военные опровергли эту информацию. Возбужден ряд уголовных дел, ведется расследование произошедшего.

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