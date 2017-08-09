Ростовская область побила свой прошлогодний рекорд по сбору ранних зерновых

Сельхозпроизводители в Ростовской области завершили уборку урожая ранних зерновых, собрав урожай более чем на 2,9 миллиона гектаров с рекордным для России показателем в 12 миллионов тонн.

«Свыше 12 миллионов тонн! Такого урожая, не только ранних зерновых, вообще валового сбора, в Ростовской области не собирали никогда, за все 80 лет ее истории! Это, пожалуй, лучший подарок тружеников села к юбилею Ростовской области. И я им от всей души говорю спасибо за их добросовестный и эффективный труд», — комментирует губернатор Ростовской области Василий Голубев.

К большой радости аграриев Дона, реальные показатели превзошли все их прогнозы и ожидания. «Достигнутые в этом году показатели по валовому сбору и урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур превышают прошлогодний урожай, который был рекордным и составил 10,5 миллиона тонн с урожайностью 36 центнеров с гектара. А это значит, что донские хлеборобы снова побили собственный рекорд 2016 года и стали уже второй раз первыми в России по урожаю ранних зерновых!», — напоминает глава региона.

Как отметил губернатор, по данным на начало месяца, из обследованной партии зерна мягкой пшеницы продовольственной является 1,8 миллиона тонн (66 процентов).

Лучших показателей добились хозяйства Зимовниковского района (собрано 683 тысяч тонн зерновых), Зерноградского (668 тысяч тонн) и Сальского (667 тысяч тонн). Наиболее высокие показатели урожайности у сельхозпроизводителей Мясниковского (58 центнера с гектара) и Песчанокопского (53,5 центнера с гектара) районов.

В основе успеха — целенаправленная работа властей региона по поддержке предприятий АПК. В области реализуется программа поддержки местных сельхозпроизводителей, в рамках которой региональный бюджет компенсирует селянам 20 процентов затрат на приобретение техники местного производства.

«Программа действует с 2010 года, и будет сохранена вплоть до 2020 года», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, за это время было выделено около 2 миллиардов рублей. Аграрный парк пополнился на 1,7 тысяч комбайнов, почти на 200 тракторов и на 3,5 тысячи единиц другой сельхозтехники. В частности, в текущем году область на финансирование программы направила около 217 миллиона рублей. Субсидии получили 96 животноводческих хозяйств. Было закуплено 97 комбайнов, 46 тракторов, 317 единиц другой сельхозтехники.

В целом на поддержку аграриев Дона в этом году предусмотрено 5,8 миллиарда рублей, в том числе из бюджета Ростовской области — 1,4 миллиарда рублей.