В американском Сенате Трампа призвали поговорить с Ким Чен Ыном

Президенту США Дональду Трампу стоит отказаться от изоляции Северной Кореи и немедленно начать переговоры c ее лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявила сенатор-демократ от штата Калифорния Дайан Файнстайн, сообщает The Hill.

«Изоляция северокорейцев не побудила их отказаться от попыток получить ядерное оружие. Своими громкими высказываниями президент Трамп делу не помогает», — сказала она, добавив, что Вашингтону следует немедленно начать переговоры с Пхеньяном. «Я считаю, что дипломатия — единственный разумный путь вперед», — резюмировала сенатор.

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8 августа Трамп пригрозил Северной Корее решительным ответом на угрозы. «КНДР больше не следует угрожать США. Иначе Северная Корея столкнется с такими огнем и яростью, каких еще мир не видел», — сказал он журналистам во время встречи с прессой в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

В ночь на вторник КНДР заявила о готовности пойти на «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Ранее Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ как нарушающий суверенитет КНДР.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.