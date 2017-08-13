Захарова заявила о высокой вероятности войны между США и КНДР

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о высоком риске военного конфликта между США и КНДР. Об этом она сообщила в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Насколько близко подошла ситуация? Да, она подошла очень близко к потенциальной возможности силового конфликта», — отметила она.

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Ранее, 13 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон наряду с дипломатическими и экономическими мерами готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. 11 августа Трамп предостерег КНДР от нанесения удара по американской военной базе на Гуаме или любой другой военной агрессии.

О готовности ударить по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане КНДР объявила 8 августа. Кроме того, Пхеньян пригрозил пойти на «физические действия» в ответ на ужесточение санкций Совбезом ООН.

Совбез ООН 5 августа принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Северной Корее запрещается экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты.

