Владимир Тодоров назначен главным редактором «Ленты.ру»

Владимир Тодоров назначен новым главным редактором издания «Лента.ру». Он сменил на этом посту Александра Белоновского. Как уточняет Rambler&CO, основными задачами Тодорова в новой должности станут сохранение уникального позиционирования издания в информационном пространстве при качественном увеличении аудитории издания, а также внедрение новых редакционных форматов.

«Для меня большая честь возглавить издание со столь славной историей и поистине огромной аудиторией. Перед "Лентой.ру" стоит целый ряд масштабных задач, но мне бы хотелось сохранить интригу. Просто читайте нас, и вы сами все увидите», — отметил новый главред.

Тодоров окончил Школу востоковедения НИУ ВШЭ, где исследовал влияние ограничений в китайском сегменте интернета на развитие местных IT-компаний. В 2014 году он работал в «Газете.Ru» в качестве корреспондента отдела «Бизнес и финансы», а в 2015 году занял пост руководителя отдела «Технологии».

В январе 2016 года Тодоров перешел в «Ленту.ру» на пост руководителя отдела «Интернет и СМИ». За время работы в отделе он выпустил ряд резонансных материалов о «группах смерти» во «ВКонтакте», а также стал автором серии материалов, впервые раскрывших масштабы наркоторговли в российском «темном» интернете.