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Спуск китайских туристов по «тропе смерти» сняли на видео

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Спуск китайских туристов по так называемой тропе смерти на горе Хуашань в центральной провинции КНР Шэньси запечатлели на видео. Ролик опубликовало в Facebook издание People's Daily.

На записи несколько путешественников медленно спускаются по лестнице, сделанной из вбитых в скалу железных прутьев и расположенной на отвесном склоне горы. При этом они держатся за находящиеся рядом массивные металлические цепи.

Хуашань является одной из священных гор Китая, почитаемых последователями буддизма и даосизма. Скала знаменита опасным подъемом, идущим до самой высокой вершины в 2130 метров.

Большая часть «тропы смерти» сделана из узких деревянных досок без перил и ограждений, туристы при прохождении маршрута держатся за прибитые к склону цепи. Официальной информации о том, сколько людей погибает на Хуашань нет, однако по непроверенным данным, речь идет в среднем о 100 смертях за год, пишет Daily Mail.

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