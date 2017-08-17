Доллар упал ниже 59 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 59 рублей. По информации на 20:00, за американскую валюту давали 58,99 рубля. Евро стоил 69,32 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Нефть Brent подорожала на процент до отметки 50,76 доллара за баррель. Официальные валютные курсы на пятницу, 18 августа, — 59,25 и 69,65 рубля соответственно.

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2 августа министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что курс рубля будет колебаться, но в ограниченном диапазоне. «Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит», — отметил чиновник.

По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — заявил эксперт в интервью «Ленте.ру».