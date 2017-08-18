Российская туристка рассказала об обстановке в Барселоне после теракта

Туристка по имени Дарья из Белгорода оказалась в Барселоне в четверг, 17 августа, когда в городе был совершен теракт. Ее слова приводит Telegram-канал «Втыкмашина».

Путешественница отдыхала вместе с родителями в испанском городе Салоу, а 17 августа они решили съездить в Барселону. По словам Дарьи, они побывали на улице Рамбла, где была совершена атака, примерно за полчаса до ЧП.

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Как вспоминает россиянка, после теракта в Барселоне примерно раз в десять минут можно было услышать сирену. Был взят под охрану подъезд к аэропорту. На дорогах к городу дежурили полицейские и другие силовики с автоматами.

Когда Дарья с родными возвращались автобусом в Салоу, на одном из постов всех пассажиров в машине полностью обыскали. По ее словам, подобным образом проверяли все автомобили в районе теракта. «Здесь все очень серьезно», — резюмировала туристка.

Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia, после теракта отдыхающим, остановившимся в отелях на Рамбле, пришлось до 10 часов ждать, прежде чем им разрешат попасть в свои гостиницы.

Дело в том, что популярную пешеходную улицу перекрыли после теракта. Туристов разделили на несколько групп по 20 человек, каждую из которых сопровождали силовики. Последняя компания гостей смогла вернуться в свои отели только к трем часам ночи 18 августа.

Микроавтобус наехал на людей на Рамбле вечером в четверг. В результате 13 человек погибли, более 100 получили травмы. Среди пострадавших оказалась россиянка. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека.

Кроме того, 17 августа в городе Альканар, также расположенном в Каталонии, прогремели два взрыва. В результате один человек погиб, несколько пострадали.