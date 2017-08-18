Эксперты оценили последствия теракта в Барселоне для туристов

Атака террористов, которая произошла в Барселоне в четверг, 17 августа, может повлиять на спрос туристов на отдых в Испании. При этом изменения будут носить краткосрочный характер. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказала PR-директор туроператора BSI Group Светлана Баранова.

По ее словам, аналогичное снижение можно было наблюдать теракта в Ницце в июле прошлого года. «Продажи туров по направлению на ближайший месяц просто встали, а туристы, желающие отдохнуть на Лазурном побережье переориентировались на другие направления, например, такие как Монако», — заявила Баранова. При этом эксперт отметила, что спустя месяц-два спрос на направление практически полностью восстановился, а случаи аннуляции туров были единичными.

PR-директор BSI Group считает, что туристы прекрасно понимают, что сегодня подобные события предсказать невозможно не только в Европе, но и в любой стране мира. «Например, после последних терактов в Великобритании мы не наблюдали ни отказов от ранее забронированных туров, ни звонков от взволнованных туристов. Никто не изъявлял желания вернуться из поездки раньше срока», — сказала она.

В BSI Group также заявили, что самым востребованным у клиентов компании является отдых на курортах побережья Барселоны, а также на Майорке и на Тенерифе.

По данным ассоциации «Турпомощь», среди пострадавших от теракта в Барселоне организованных туристов из России нет. При этом Ростуризм сообщает об одной россиянке, получивший легкие ранения при атаке террористов.

В «Турпомощи» уточняют, что на данный момент отказов от путевок в Барселону нет.

Фургон наехал на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне 17 августа. В результате атаки погибли 13 человек, еще более 100 пострадали. Спустя некоторое время неизвестный мужчина на автомобиле наехал на полицейских, оцепивших район теракта.