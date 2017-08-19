«Рубин» забил «Анжи» шесть безответных мячей

Казанский Рубин обыграл махачкалинский Анжи в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 19 августа, на стадионе Казань Арена и завершилась победой хозяев со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились Гекдениз Карадениз, Эльмир Набиуллин, Ян М'Вила, Максим Лестьен и Жонатас, оформивший дубль.

«Анжи», проводивший первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Скрипченко, потерпел пятое поражение подряд. Прежний наставник команды Александр Григорян подал в отставку после неудачи в матче с «Динамо» в шестом туре.

«Рубин» набрал 11 очков и поднялся на шестое место в таблице РФПЛ. В активе махачкалинцев 3 очка, они занимают предпоследнюю, 15-ю позицию.

Ранее 19 августа в рамках седьмого тура РФПЛ московский ЦСКА сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0), а «Спартак» уступил «Локомотиву» в столичном дерби.