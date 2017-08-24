Рязанский губернатор пообещал президенту сделать область «цифровым регионом»

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своих планах сделать вверенный ему регион «цифровым». Об этом в четверг, 24 августа, сообщает сайт Кремля.

Субъект, подчеркнул он, имеет для этого все возможности. «Мы сейчас собираемся создавать инновационный научно-технический центр на базе образовательных учреждений и предприятий, в том числе оборонной промышленности, с привлечением компаний малого бизнеса. Это позволит нам участвовать в соответствующих федеральных программах, будут хорошие условия, и мы сможем сделать Рязань цифровым регионом», — сказал он.

Кроме того, чиновник сообщил о привлечении инвестиций в промышленность региона. Несколько дней назад местные власти подписали четыре договора на 25 миллиардов рублей: по запуску фармпроизводства, производства препаратов крови, строительства теплиц и тракторов, доложил Любимов. Накануне, добавил он, заключено соглашение на сумму около девяти миллиардов рублей по запуску производства молочного животноводства.

14 февраля Владимир Путин принял отставку Олега Ковалева, руководившего Рязанской областью с 2008 года. В тот же день он назначил врио руководителя региона, бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Николая Любимова.