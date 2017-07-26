«Открытие» и правительство Рязанской области договорились о сотрудничестве

Глава Рязанской области Николай Любимов и председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве между правительством региона и финансово-кредитной организацией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «Открытии».

В рамках соглашения стороны будут совместно реализовывать программы поддержки регионального предпринимательства, а также инвестиционные проекты, ориентированные на социально-экономическое развитие области.

Кроме того, запланированы мероприятия по привлечению российских и иностранных частных инвестиций в экономику Рязани, развитие и внедрение в регионе современных банковских технологий и банковской инфраструктуры. Банк «Открытие» также планирует выпустить карты национальной системы «Мир» для обеспечения работников бюджетной сферы региона современным и удобным платежным средством.

Глава Рязанской области Николай Любимов отметил, что благодаря соглашению с банком «Открытие» малый и средний бизнес, а также крупные промышленные предприятия области получат дополнительные источники финансирования. «Сейчас время не очень простое, поэтому мы должны помогать нашим предприятиям и предпринимателям находить деньги на развитие, на новые проекты. У банка "Открытие" хорошая репутация. Я думаю, что это соглашение пойдет на пользу нашим предпринимателям и даст новые возможности для развития бизнеса», — сказал глава региона.

«Подписание соглашения — важное событие, в том числе потому, что это рабочий документ, который включает конкретные меры, направленные на развитие экономики Рязанской области. Наша цель — стать для области настоящим банком-партнером, чья работа будет способствовать развитию экономики, росту бизнеса и повышению качества жизни людей. Речь идет не только о кредитовании, мы планируем использовать весь многолетний опыт банка "Открытие" и предложить новые финансовые технологии и решения, реализовать социальные проекты, — сказал Евгений Данкевич. — Мы высоко ценим желание руководства региона сотрудничать и видим большой потенциал в нашей совместной работе с правительством Рязанской области».

Николай Любимов также подчеркнул, что банк планирует участвовать в реализации ряда социальных проектов на территории региона. Кроме того, предполагается участие банка в финансировании строительных работ на одном из проблемных объектов жилищного строительства в Рязани. «Мы будем вести переговоры, о том, чтобы банк оказал содействие в решении проблемы обманутых дольщиков. Такая возможность уже есть», — сказал глава региона.