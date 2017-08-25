Обновленный театр в Комсомольске-на-Амуре откроется в октябре

Реконструкция Театра драмы Комсомольска-на-Амуре завершена на 90 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

«Реконструкция театра в Комсомольске-на-Амуре — яркий пример развития социально-значимых объектов в регионах, что несомненно, являются для нас одним из приоритетных направлений деятельности», — сказал заместитель министра культуры России Олег Рыжков.

«Работы идут строго по графику и будут, как и предполагалось, завершены в рекордно короткие сроки: фактически строители уложились за год», — добавил он.

Обновленный театр откроется в октябре. Проект планируется сдать к 20 октября — дню рождения Хабаровского края.

Завершение работ финансируется из резервного фонда правительства. Согласно решению кабмина, регион получит 172,6 миллиона рублей.

Комсомольский-на-Амуре театр драмы был основан в 1933 году.