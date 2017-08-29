Флаг ДНР на торжествах в Болгарии возмутил Украину

Посол Украины в Болгарии Николай Балтажи потребовал провести расследование после появления флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на торжествах по случаю 140-летия обороны Шипки. Об этом сообщается на сайте украинской дипмиссии в Софии.

По словам посла, он глубоко обеспокоен и возмущен произошедшим. «Рассматриваю это, среди прочего, как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю. Настаиваю на проведении болгарскими властями расследования этой грязной провокации», — заявил Балтажи.

Как рассказала телеканалу «112 Украина» советник украинского посольства Анна Тертычная, Киев направил Софии ноту протеста. По ее словам, в дипмиссии рассматривают произошедшее «как грубую провокацию, которую сделали пророссийские сторонники в Болгарии». «Мы надеемся, что будем сотрудничать с болгарской стороной для того, чтобы остановить и не допустить поддержки терроризма», — заявила она.

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26 августа на вершине горы Шипка проходили торжественные мероприятия по случаю 140-летия битвы за эту территорию. Группа зрителей в какой-то момент развернула флаг ДНР, его показали в прямом эфире на телевидении.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, в итоге на их территории были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В Киеве регулярно обвиняют Москву в агрессивных действия, при этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России против Украины. В Москве отвергают обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Оборона Шипки — один из ключевых эпизодов русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Бои между русскими солдатами и болгарским ополчением, защищавшими перевал, и турецкой армией шли с 21 по 26 августа 1877 года (по новому стилю). Все атаки были отбиты, стратегически важная точка — удержана.