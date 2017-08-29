Памятник Петру I в Полтаве облили краской

Неизвестные облили синей краской памятник российскому императору Петру I в Полтаве. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает NewsOne со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на вторник. Краской был облит памятник, а также крест на братской могиле русских воинов, которые находятся на территории Государственного историко-культурного заповедника «Поле Полтавской битвы».

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В полицию обратился работник заповедника, который обнаружил поврежденные монументы во время обхода территории. Дело передано на рассмотрение Полтавского отделения полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В июне в отделении почтовой связи в Подольском районе Киева «декоммунизировали» фреску, на которой изображена сцена представления проекта строительства киевской крепости Петру I. Как написал блогер Клим Братковский, кто-то пожаловался работникам почты на образ российского императора, и фреску с его изображением сняли со стены.

Полтавская битва — сражение 1709 года, переломившее ход Северной войны. Победа в нем позволила русским войскам в конечном итоге одержать верх над шведами под командованием короля Карла XII, что положило конец гегемонии Швеции в Европе.