На ВЭФ представят концепцию развития Владивостокской агломерации

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), японское архитектурное бюро Nikken Sekkei и КБ «Стрелка» готовят концепцию развития Владивостокской агломерации, говорится в пресс-релизе агентства, полученном «Лентой.ру».

В нее входит мастер-план благоустройства Владивостока и стратегия развития бухты Новик на острове Русский. Концепция будет представлена в рамках III Восточного экономического форума.

Согласно замыслам, во Владивостоке сформируют компактные городские центры, создадут общественные пространства с сохранением городского ландшафта, снизят загрузку дорог в центре города и создадут «транзитно-ориентированный деловой центр на базе существующих объектов».

КБ «Стрелка» занимается разработкой стратегии комплексного развития территории бухты Новик на острове Русский по заказу АИЖК. В рамках мастер-плана предполагается создание около бухты среднеэтажной застройки с развитой инфраструктурой и «самодостаточной городской средой».