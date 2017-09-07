Алена Ахмадуллина предложила девушкам одеться в стиле 1970-х

Российский модельер Алена Ахмадуллина представила осенне-зимнюю коллекцию своей второй линии — Alena Akhmadullina Dreams. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 7 сентября.

В новой коллекции читаются приметы стиля 1970-х годов: летящие юбки-миди с широким поясом, пальто с большим английским воротником, свитера крупной вязки с вышитыми на груди стилизованными цветами, свободные легкие жакеты-пальто с оригинальным принтом и комбинезоны с рукавами-кимоно из струящейся ткани.

Фото: пресс-служба Alena Akhmadullina 1 /5

Алена Ахмадуллина — российский дизайнер. В 2001 году открыла собственный бренд Alena Akhmadullina. Основной мотив коллекций — сюжеты народных и литературных сказок. Вещи дизайнера носят Ева Грин, Патрисия Каас, Наоми Кэмпбелл, Ксения Собчак, Земфира, Равшана Куркова и другие знаменитости. Сотрудничала с Cirque du Soleil.

Линию Dreams дизайнер представила летом 2017 года. В ней выпускаются четыре сезонные коллекции в год. Размерный ряд одежды — от 40 до 50 российского размера.