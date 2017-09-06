Актриса Ксения Князева согласилась примерить самую необходимую женскую вещь

Российский бренд женской одежды «Ли-Лу» выпустил коллекцию плащей-тренчей. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель марки.

Для лукбука коллекции снялась актриса и продюсер Ксения Князева. Как пояснила креативный директор бренда Оксана Бондаренко, тренч был выбран за основу капсульной коллекции как самая необходимая вещь женского осеннего гардероба. Тренчи свободного кроя изготовлены из хлопка с добавлением полиэстера выдержаны в мягких пастельных тонах и доступны в интернет-магазине бренда.

Фото: пресс-служба «Ли-Лу»

Российский бренд женской одежды «Ли-Лу» был основан в 2015 году Оксаной Бондаренко. Производство находится в Москве.

Ксения Князева получила известность после телефильма «Курсанты» Петра Тодоровского, а также картин «Слуга государев» и «От 180 и выше». Также снималась в фильмах «Днепровский рубеж», «Платон» и «Бедная крошка».