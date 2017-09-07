Азиатские инвесторы проигнорировали новые санкции США против России

Новые санкции США против России не повлияли на интерес азиатских инвесторов к стране. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает Rambler News Service.

«Я вижу большой интерес со стороны стран азиатско-тихоокеанского региона. Я не вижу с их стороны вопросов или намеков, что санкции как-то уменьшают интерес», — подчеркнул глава министерства.

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В конце августа министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что санкции США открывают перед европейскими компаниям новые возможности сотрудничества с Россией. До этого он говорил, что возможное расширение антироссийских санкций США больше ударит по президенту Трампу и по интересам европейского бизнеса, чем по России.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, расширяющий санкции против России. Новый пакет ограничений, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Кроме того, ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

