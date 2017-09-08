Общественный совет Минкульта снова заявил о необходимости реформ Фонда кино

Общественный совет при Министерстве культуры России повторно выступил за реформирование Фонда кино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 8 сентября.

«На Общественном совете, который прошел в среду, я обратил внимание на ситуацию с Фондом кино, выходом из его попечительского совета Никиты Сергеевича Михалкова, который, кстати, отчасти создавал организацию», — сказал зампредседателя совета, народный артист России Николай Бурляев.

Он отметил, что четыре месяца назад уже говорилось о необходимости приведения деятельности Фонда кино в соответствии с указом президента России Владимира Путина «Об основах государственной культурной политики».

«Мы поднимали вопрос о реформировании экспертного совета Фонда и введении в его состав представителей социально-значимых профессий, в том числе педагогов, врачей, духовенства, представителей правоохранительных органов», — заявил Бурляев.

По его словам, «сейчас из 20 членов экспертного совета Фонда кино 15 продюсеров и прокатчиков, которые фактически распределяют деньги между собой». Вопрос у совета вызывает также присутствие в экспертном совете фонда представителей иностранных компаний.

Бурляев добавил, что совет ждет ответа на предложения от Минкульта.