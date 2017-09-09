Глава МИД Германии рассказал о пользе немцев и русских друг для друга

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о желании быстрее нормализовать отношения между Россией и Украиной, чтобы впоследствии снять с Москвы санкции. Об этом он заявил в беседе с RT.

«Мы мирная страна, мы хотим помочь тому, чтобы мир воцарился и в других частях мира, чтобы отношения между Украиной и Россией стали лучше, как бы сложно это сегодня ни было. Мы хотим при помощи минского процесса содействовать установлению мира, чтобы снять санкции с России», — сказал Габриэль.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия и Европа всегда были соседями и останутся ими впредь. «Как немцы мы знаем, что нам нужны русские, а русским нужны мы, чтобы вместе позаботиться о том, чтобы нам стало лучше с экономической точки зрения, (...) чтобы мы сдерживали конфликты», — сказал он.

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Ранее Габриэль одобрил инициативу президента России Владимира Путина о создании миссии ООН в Донбассе. По его мнению, ввод миротворцев может способствовать отмене антироссийских санкций.

Это заявление вызвало негативную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «подобные сигналы очень вредны», а заявление Габриэля можно рассматривать «как заигрывание с Кремлем».

5 сентября Россия по поручению Владимира Путина внесла в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций резолюцию о размещении на линии разграничения между украинскими войсками и ополченцами Донбасса миротворцев ООН. Они должны обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ в регионе.