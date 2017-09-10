Обнародованы предварительные данные по выборам в Томской области

Временно исполняющий обязанности главы Томской области Сергей Жвачкин («Единая Россия») после обработки 6,43 процента протоколов участковых избирательных комиссий набирает 53,41 процента голосов на выборах губернатора региона. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные ЦИК, передает ТАСС.

Второе место, по предварительным подсчетам, занимает кандидат от ЛДПР Алексей Диденко, который набирает 22,9 процента. На третьем месте — Наталья Барышникова (КПРФ) с результатом 13,18 процента. На четвертом — кандидат от «Справедливой России» Александр Ростовцев, его результат пока 8,24 процента.

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Всего, по данным на 18:00 по местному времени, в Томской области проголосовали 22,56 процента избирателей. Как пояснил председатель избирательной комиссии региона Эльман Юсубов, комментируя журналистам столь низкую явку, «никакого понуждения избирателей к участию в голосовании не было».

Прямые выборы губернатора в этом регионе в последний раз проводились 14 лет назад.

В феврале этого года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Жвачкина, который возглавляет регион с 2012 года, и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. Его полномочия истекали в марте 2017 года.

10 сентября в России проходит единый день голосования. Прямые выборы глав субъектов пройдут, в частности, в Марий Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополе.

