За врио томского губернатора проголосовали почти 60 процентов избирателей

На губернаторских выборах в Томской области уверенно лидирует врио руководителя региона Сергей Жвачкин. Об этом со ссылкой на данные Центризбиркома сообщает РИА Новости в воскресенье, 10 сентября.

По результатам обработки 64,52 процента бюллетеней Жвачкин, выдвинутый «Единой Россией», набрал 58,85 процента голосов избирателей. На втором месте следует кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Диденко с показателем в 20,52 процента голосов, на третьем — коммунистка Наталья Барышникова (11,57 процента). Замыкает четверку представитель «Справедливой России» Александр Ростовцев, которого поддержали 6,84 процента избирателей.

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По последним данным, явка на губернаторских выборах составила 22,56 процента.

В Томской области прямые выборы губернатора в последний раз проводились 14 лет назад.

В феврале этого года президент России Владимир Путин принялдосрочную отставку Жвачкина и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. Его полномочия истекали в марте 2017 года.