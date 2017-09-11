СМИ обнаружили бойцов батальона «Донбасс» среди охраны Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после прибытия во Львов провел встречу с мэром города Андреем Садовым, во время которой их охраняли бойцами с нашивками батальона «Донбасс». Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает ТСН.

Как отмечается, они оцепили ресторан, в котором ужинали Саакашвили и Садовый, не пуская никого внутрь. После полуночи (совпадает с мск) они вышли на улицу, чтобы пообщаться с журналистами. Мэр города заявил, что приветствует возвращение Саакашвили на Украину и считает недопустимым произошедшее на польско-украинской границе 10 сентября.

Саакашвили возмутился попаданием в базу данных сайта «Миротворец» и обвинил в этом лично министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Также он посчитал, что его сторонники приняли правильное решение о прорыве оцепления на контрольно-пропускном пункте «Шегини» на границе Украины с Польшей.

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В ночь на понедельник украинская полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований страны данные по факту прорыва польско-украинской границы Саакашвили и его сторонниками. Дело открыто по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, если действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.

10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства и не имеющий документов, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити» до Киева. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники политика прорвали оцепление, после чего Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины.

В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства.

Батальон «Донбасс» был сформирован в апреле 2014 года, когда силовики начали на востоке Украины силовую операцию против сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

