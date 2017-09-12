Кремль назвал минские соглашения основой в вопросе размещения миротворцев

Позиция Москвы по размещению миротворческой миссии в Донбассе основывается на незыблемости минских соглашений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 сентября.

«Никто не отвергал возможность размещения неких миротворцев, неких миссий. Сам Путин рассказывал, что обсуждалась тема некоего вооружения участников миссий ОБСЕ, но поскольку эта не совсем миссия, присущая этой организации, нет соответствующего персонала, нет квалификации, нет норм соответствующих, то эти обсуждения не возымели никакого результата», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать детали разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Накануне сообщалось, что Путин предложил Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

7 сентября украинский президент Петр Порошенко заявил, что выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе с привлечением миротворцев ООН. При этом Порошенко подчеркнул, что в миссии не должно быть представителей России, а ее ввод не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Двумя днями ранее российский президент поручил МИД внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев международной организации на линии соприкосновения в Донбассе. Их размещение возможно только в случае согласования с ДНР и ЛНР, подчеркнул он.