Перу объявило посла Северной Кореи персоной нон грата

Перу объявило посла Северной Кореи в Лиме Кима Хак Чоля персоной нон грата и предписало ему покинуть территорию страны в течение пяти дней. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщается на сайте министерства иностранных дел Перу.

Как отмечается, решение было принято из-за постоянных нарушений Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН. «Такая политика представляет собой серьезную и неприемлемую угрозу для международной безопасности, а также стабильности в регионе и в мире», — говорится в сообщении.

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7 сентября аналогичное решение приняла Мексика. Это было сделано в качестве знака протеста против северокорейской ядерной программы. «Программа означает откровенное нарушение норм международного права и представляет собой серьезную угрозу для стран Азии и всего мира», — указывало МИД Мексики.

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для МБР. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные в среду, 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн. По утверждению лидера КНДР Ким Чен Ына, шестое ядерное испытание — это «большая победа корейского народа и доказательство того, что КНДР является ядерной державой, обладающей межконтинентальной баллистической ракетой с водородным зарядом».

