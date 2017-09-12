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Поклонская осудила «провокации» под прикрытием религии

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская осудила действия преступников, которые, прикрываясь религией, проявляют насилие. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в сети «ВКонтакте».

«Кто бы ни стоял за организацией провокаций последних дней в Екатеринбурге, Омске и Москве, и кто бы ни планировал совершение новых противоправных деяний — призываю Вас остановиться!» — отметила депутат.

По мнению Поклонской, если бы православие насаждалось кулаком и огнем, его уже давно не было на земле. Она выразила уверенность, что «ни заказчики, ни исполнители указанных преступлений не имеют никакого отношения к вере и православию».

«Решительно осуждаю любое проявление насилия, тем более представляемое под видом экстремистской деятельности в религиозной сфере. Понимаю, что все это часть определенного плана, направленного на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих», — подчеркнула она.

По словам депутата, «абсолютно правовая ситуация с фильмом Матильда кем-то используется в целях, не имеющих никакого отношения к защите нашей истории и святых русской православной церкви».

Поклонская выразила надежду, что правоохранительные органы и спецслужбы дадут исчерпывающие ответы на возникшие вопросы и вызовы.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что связанные с фильмом «Матильда» акты насилия не могут исходить от верующих людей, и РПЦ осуждает тех, кто допускает это.

11 сентября адвокат Константин Добрынин, который представляет интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, сообщил об инциденте, произошедшем в 5:30 мск. Юрист приложил к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть». 6 сентября Добрынин заявил, что руководители более ста кинотеатров и других организаций, связанных с прокатом фильма, получили угрозы поджогами.

В Екатеринбурге 4 сентября автомобиль протаранил кинотеатр. Стало известно, что водитель выступил на митинге против картины «Матильда», назвав ее «порнухой».

В конце августа неизвестные забросали коктейлями Молотова здание в Санкт-Петербурге, где располагается киностудия режиссера «Рок».

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера фильма первоначально планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е.

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