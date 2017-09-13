Забывший гостевую форму «Зенит» сыграл в манишках стюардов

Футболисты иркутского «Зенита» отыграли матч первенства России среди любительских футбольных клубов (ЛФК) c новосибирской «Сибирью» в манишках стюардов. Об этом сообщается на странице новосибирского клуба во «ВКонтакте».

Матч состоялся на стадионе «Спартак» в Новосибирске 12 сентября. Обе команды вышли на поле в одинаковой синей форме. «Зенит» забыл привезти гостевой комплект амуниции, из-за чего возникла проблема.

Судья не мог различить футболистов и отказался начинать игру. «Зениту» должны были засчитать техническое поражение, но спортсмены попросили у стюардов, обслуживающих матч, манишки. В итоге иркутская команда вышла на матч в салатовых накидках с надписью «контролер-распорядитель».

Встреча завершилась разгромной победой «Сибири» со счетом 7:0.