Несколько камчатских кинопрокатчиков отказались показывать «Матильду»

Несколько кинопрокатных организаций Камчатского края приняли решение не включать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» в свой репертуар. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщается на сайте министерства культуры региона.

«Такова гражданская позиция руководителей данных организаций», — говорится в сообщении. При этом указывается, что министерство направляло киноцентрам письма, информирующие их о поступающих в органы исполнительной власти региона обращениях граждан по вопросу ограничения в крае проката киноленты.

В то же время уточняется, что в компетенцию органов власти и управления региона не входит влияние на формирование репертуара негосударственных кинопрокатных организаций, никаких рекомендаций по показу «Матильды» киноцентрам не давалось.

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В среду режиссер Алексей Учитель заявил, что отказ объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» от показа фильма «Матильда» — не что иное, как удар по всему российскому кино. «Значит, в следующий раз все повторится — как только кто-то пригрозит поджогом только потому, что кому-то что-то не понравится в чьем-то кино, снова будет отказ», — заявил Учитель.

12 сентября стало известно, что сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не будет показывать «Матильду». В пресс-службе сети отметили, что отказ от демонстрации ленты связан с угрозами, поступившими кинотеатрам.

Министр культуры Владимир Мединский назвал давление активистов-поджигателей на кинотеатры из-за «Матильды» цензурой и беззаконием, а также призвал правоохранительные органы пресекать такие инциденты. Министр отметил, что не понимает, чем руководствуется Поклонская, выступая против фильма Учителя. Также чиновник заявил, что скандал вокруг ленты «переполнил чашу его терпения».

Ранее в сентябре адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, рассказал об угрозах поджога сотни кинотеатров из-за «Матильды». По его словам, предостережения получили и другие организации, связанные с прокатом картины.