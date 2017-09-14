СК выявил коммерческий подкуп в ходе реконструкции Политехнического музея

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в 630 тысяч рублей при проведении реконструкции Политехнического музея в Москве. Об этом в четверг, 14 сентября, пишет газета «Коммерсантъ».

В преступлении подозреваются исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Политехинжиниринг» Андрей Хацкевич и учредитель трех коммерческих фирм Алексей Милованов, который, по мнению следствия, выступил посредником при передаче денег. Басманный суд Москвы 13 сентября поместил их под домашний арест.

Фигурантов дела задержали в кафе «Кофемания» на улице Покровка 12 сентября.

По данным следствия, департамент культурного наследия Москвы заключил в феврале 2015 года контракт с «Политехинжинирингом» на осуществление надзора за ходом работ в «Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году», которая признана объектом культурного наследия столицы. А эта компания, в свою очередь, потребовала денежного вознаграждения от финдиректора фирмы «Центрстройинвест-2000» за фактическое подтверждение выполненных работ перед генподрядчиком реконструкции политеха «Еврохоумбилдинг».

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Сотрудники ФСБ в настоящее время проверяют, имели ли место другие коррупционные схемы в ходе реконструкции музея.

Работы в нем начались в 2013 году, тогда же политех был закрыт. Общий объем бюджетных инвестиций составляет почти 10 миллиардов рублей. Поэтапное открытие обновленного музея запланировано на 2017-2018 годы. В историческом здании предполагается провести реконструкцию и реставрацию для его современного использования.