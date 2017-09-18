Руни отработает 100 часов за пьяную езду

Нападающий ливерпульского «Эвертона» Уэйн Руни должен отработать 100 часов обязательных работ за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает «Би-би-си».

Суд лишил Руни прав на два года. Кроме того, нападающий выплатит штраф в размере 170 фунтов стерлингов.

Руни признал свою вину и публично извинился. Как заявил адвокат игрока, футболист сожалеет об «ужасной ошибке» и осознает, что подвел семью и болельщиков.

Руни был задержан по подозрению в пьяном вождении 1 сентября. После допроса в полицейском участке игрока отпустили под залог.

2 сентября беременная жена нападающего Колин ушла из дома вместе с тремя детьми. Она решила покинуть дом из-за поведения спортсмена, в салоне автомобиля которого находилась некая девушка по имени Лаура Симпсон.

Руни — самый результативный игрок в истории сборной Англии. На его счету 53 гола в 119 матчах. Этим летом футболист прекратил выступление за национальную команду.