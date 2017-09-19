Убийца легкоатлета Иванова задержан и признался в преступлении

Подозреваемый в убийстве российского легкоатлета Николая Иванова задержан в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, ее слова приводит ТАСС.

«Подозреваемый задержан. На допросе он дал признательные показания. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — заявила Иванова.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Представитель СК добавила, что в данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому.

Ранее 19 сентября стало известно, что Иванов получил смертельное ранение ножом после того, как на улице Генерала Кузнецова в Москве вступился за девушек, к которым пристал хулиган. ТАСС уточняет, что убитый знал девушек, он шел вместе с ними, когда у него возник конфликт с компанией из шести молодых человек. В результате стычки спортсмен был ранен, его госпитализировали, но он скончался спустя час после поступления в больницу.

