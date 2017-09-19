Легкоатлет Иванов получил удар ножом при попытке защитить девушек от хулигана

Российский ходок Николай Иванов умер, получив удар ножом от неизвестного, находившегося в нетрезвом состоянии. Спортсмен вступился за девушек, к которым приставал злоумышленник. Об этом в интервью ТАСС сообщила тренер Иванова Татьяна Фролова.

«Я не могу раскрывать подробную информацию о данном ЧП до завершения следствия. Могу сказать только, что Николай пытался защитить девчонок от пристававшего к ним хулигана и получил в ответ удар ножом. После чего через некоторое время скончался», — сказала Фролова.

Она добавила, что Иванов был перспективным спортсменом, способным достичь успехов в ходьбе на дистанции 50 километров. «Как вы знаете, на этой дистанции расцвет приходится на более поздний возраст. На счету Николая есть серебро молодежного первенства России 2015 года, награды других внутрироссийских соревнований, это огромная потеря для всех нас», — подытожила она.

Ранее 19 сентября стало известно, что 23-летний Иванов скончался от ножевого ранения. Легкоатлет получил его ночью 15 сентября на юго-востоке Москвы. Спортсмена экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь, он умер через час после поступления в больницу.