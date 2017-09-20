В Умани задержали хасидов-наркокурьеров, которые прибыли вместе с паломниками, посещающими город для празднования иудейского Нового года — Рош ха-Шана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника управления Национальной полиции Украины в Черкасской области Виктор Иванко.

«Первые результаты совместной работы полиции Украины и Израиля — задержание наркокурьеров, которые приехали не чествовать своего духовного настоятеля, а зарабатывать деньги на распространении наркотиков!» — написал Иванко.

В Умани находится могила основателя религиозного течения в иудаизме, известного как брацлавский хасидизм, рабби Нахмана. На иудейский Новый год могилу посещают десятки тысяч паломников.