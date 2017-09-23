Российская фигуристка Медведева выиграла турнир в Словакии

Российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей мемориала Ондрея Непелы в Братиславе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

17-летняя Медведева, заработавшая 80 баллов за короткую программу, 23 сентября получила от судей 146,72 балла за произвольный прокат и одержала победу, набрав 226,72 балла в сумме. Второе место заняла японка Рика Хонго (189,98 балла), третьей стала другая россиянка Елена Радионова (182,21 балла).

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Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017), победительница финала серии Гран-при (2015, 2016).

Ондрей Непела — словацкий фигурист, пятикратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира и обладатель золотой медали Олимпийских игр-1972 в мужском одиночном катании. Спортсмен скончался в 1989 году в возрасте 38 лет, с 1993 года Федерация фигурного катания Словакии каждую осень проводит соревнования в память о нем.