Лавров выразил уверенность в неспособности США ударить по КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не ударят по КНДР, поскольку уверены в том, что Пхеньян обладает ядерным оружием. Такое мнение он высказал в воскресенье, 24 сентября, в эфире программы «Итоги недели» на НТВ. Его слова приводит «Интерфакс».

«По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения. (...) Таким образом, по Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то чтобы подозревают, а они знают точно, что у нее есть ядерные бомбы», — подчеркнул российского МИД, отметив, что подобным мнением «согласны практически все».

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Лавров также добавил, что, если этот прогноз не подтвердится, «мы можем сорваться в очень непредсказуемое пике». «Будут страдать десятки тысяч, если не сотни, ни в чем неповинных граждан в той же Южной Корее, но и в Северной Корее, конечно, в Японии, да и Россия с Китаем там рядом»

Говоря о том, как разрешить кризис на полуострове, министр отметил, что делать это нужно «только лаской, внушением, убеждением».

23 сентября глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на на Генассамблее ООН, пригрозил США ракетным ударом в ответ на оскорбления в адрес лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он также назвал американского президента Дональда Трампа «психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия». В ответ Трамп заявил, что если министр говорил от имени своего государства, то это означает, что КНДР долго не просуществует.