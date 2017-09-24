Мир
 

КНДР «уничтожила» американские самолеты и авианосец

Перейти в «Мою Ленту»

Серия фото- и видеоколлажей, демонстрирующих уничтожение американских военных самолетов и авианосца ракетами КНДР, появилась в северокорейских СМИ. Об этом в воскресенье, 24 сентября сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

В частности, были опубликованы снимки, на которых якобы запечатлено уничтожение американского бомбардировщика B1-B и истребителя F-35. Кроме того, появилось видео, на котором был смоделирован пуск баллистической ракеты с подводной лодки КНДР по американскому авианосцу «Карл Винсон» (USS Carl Vinson) и его бомбардировка.

Коллажи были опубликованы вскоре после того, как 23 сентября бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, сопровождаемые истребителями, совершили полет в международном воздушном пространстве у района демилитаризованной зоны, отделяющей Северную Корею от Южной. Как отметили в Пентагоне, самолеты США продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда-либо в XXI веке.

Таким образом США продемонстрировали военные возможности, доступные президенту Дональду Трампу. «Эта миссия является демонстрацией решимости США и четким посланием о том, что у президента в наличии много военных вариантов, чтобы победить любую угрозу», — заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Позднее глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе выступления на Генассамблее ООН пригрозил США нанесением ракетного удара в ответ на оскорбления своего лидера Ким Чен Ына и назвал Трампа «психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия».

В ответ Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что если министр говорил от имени своего государства, то это означает, что КНДР долго не просуществует. «Только что слушал, как в ООН выступал министр иностранных дел Северной Кореи. Если он выражает мысли коротышки с ракетой, они долго не протянут», — отметил Трамп.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
北매체, B-1B·핵항모 칼빈슨 타격 합성사진 공개
Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР
Вблизи границ КНДР пролетели американские бомбардировщики
Специалисты из Китая зафиксировали землетрясение в КНДР и связали его со взрывом
Последние новости
КНДР «уничтожила» американские самолеты и авианосец
Учительницу из США уволили за обучение младшеклассников нацистскому приветствию
Налетчики с деревянными палками ограбили магазин в центре Москвы  
Туристка из Екатеринбурга погибла в горах Башкирии
Кудряшов прокомментировал свое поражение от Дортикоса
Белуха погибла в Приморском океанариуме
В Германии начались выборы в Бундестаг
Другие материалы рубрики
Мир00:0123 сентября

Падший дьявол

Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
08:34Сегодня

Трамп пообещал КНДР недолгое существование

09:48Сегодня

В Германии начались выборы в Бундестаг

05:4923 сентября

Трамп пообещал разобраться с «коротышкой с ракетой»

Мир00:0320 сентября

Свобода для скотовода

В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
05:11Сегодня

Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом

06:18Сегодня

Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР

01:5823 сентября

Премьер Канады заявил о возможности поставок летального оружия Украине

Мир00:0628 августа

Первая кровь

Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
02:56Сегодня

Трамп обвинил Маккейна в обмане избирателей

04:14Сегодня

Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией‍

19:5322 сентября

Глава МИД Сирии обвинил США в помощи террористам из «Джабхат ан-Нусры»

Россия
Нашлось все
«Яндекс» познакомил Путина с «Алисой»
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Следователи возбудили дело после гибели семи человек в ДТП под Калининградом
Белуха погибла в Приморском океанариуме
В Приморье девочки-подростки сняли на видео издевательства над сверстницей
Соратники Удальцова назвали причину его задержания
Сыктывкарский архиепископ простил угонщика своей Audi A8
Все материалы
Мир
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Трамп пообещал КНДР недолгое существование
В Германии начались выборы в Бундестаг
Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом
Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР
Трамп обвинил Маккейна в обмане избирателей
Все материалы
Бывший СССР
Электоральная стимуляция
Латвия тратит миллионы на патриотизм, но все равно пустеет
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Порошенко поведал о готовности канадского бизнеса прийти на Украину
Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше спецпредставителя США по Украине
СМИ узнали подробности о покушении на министра доходов и сборов ДНР
На Украине заявили о попытке российского пранкера разыграть Госдеп
МИД Украины прокомментировал отмену визита президента Румынии в Киев
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Путин предрек рекордный урожай в этом году
Путин призвал расчистить финансы регионов от закредитованности
Объединение Промсвязьбанка и банка «Возрождение» удвоит их долю на рынке МСБ
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Apple потеряла 43 миллиарда долларов капитализации за неделю
ФАС предложила Минздраву отказаться от запрета на продажу сигарет в duty free
Объемы авиаперевозок пассажиров с начала года выросли на 20 процентов
В Татарстане представили претендующие на поддержку Корпорации МСП проекты
Индекс Опоры RSBI зафиксировал рост деловой активности бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
«Расстреляли мы его, очень много знал»
Какие тайны ФСБ скрывает от близких легендарного дипломата Валленберга
МВД предложило обязать водителей носить светоотражающую одежду
Лидера «Христианского государства» арестовали
Лидера «Христианского государства» задержали в рамках дела об угрозах киносетям
Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом сознался в преступлении
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
С космодрома в США запущен секретный спутник-разведчик
Планету Солнечной системы назвали в честь православного попа
Переделанный в джакузи автомобиль показали на видео
Выяснены катастрофические последствия отсутствия секса
Все материалы
Спорт
Дмитрий Кудряшов и Юниер Дортикос (слева)Ломай полностью
Русская и кубинская кувалды отмолотят друг друга до полусмерти
СМИ озвучили зарплату Неймара в ПСЖ
Дортикос отправил Кудряшова в нокаут
Гол на 92-й минуте спас «Спартак» от поражения в матче с «Анжи»
Тренер «Спартака» объяснил проклятием очередную ничью
Российская фигуристка Медведева выиграла турнир в Словакии
Трамп отказался принимать чемпионов НБА в Белом доме из-за критики в свой адрес
Все материалы
Культура
Родина не забудет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Kingsman: Золотое кольцо» до «Родена»
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
«Италия 61»Неоновая революция
В Милане открылась выставка Лучо Фонтаны
«Женщины любого возраста и внешности вправе гордиться собой»
Муза Альмодовара о любви к прислуге и миссии женского кино
Умерла народная артистка СССР Цисана Татишвили
Британский актер Колин Ферт стал гражданином Италии
В Москве пройдет фестиваль американского кино «Амфест»
Все материалы
Интернет и СМИ
Великий запрет
История создания самой мощной цензуры в мире
Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»
Интервью с Мэнсоном закончилось для журналиста щелчком по гениталиям
Блогер придумал способ получить сигнал от дирижабля и воздушного шара
Тайны Дурова и война России с США
Над чем всю неделю смеялся интернет
Назван самый опасный человек в интернете
Facebook попробовал привлечь пользователей в Instagram угрозой об изнасиловании
Все материалы
Ценности
Редкие твари
Самые странные британские авто уйдут с молотка
Американская фирма выпустила часы с перекошенным циферблатом
Разработана разноцветная виртуальная бумага
Москвичам покажут ультрасексуальное белье
Сотни поношенных кроссовок бизнес-партнера Jay-Z появились на eBay
Lamborghini представил Huracán с улучшенной аэродинамикой за 300 тысяч долларов
Prada попыталась привлечь молодежь комиксами
Все материалы
Путешествия
У немца на языке
Кто выдавливает кебабы с улиц Берлина
Дикая Калифорния
Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
На Пхукете яхту под российским флагом выбросило на скалы
Туристка из Екатеринбурга погибла в горах Башкирии
Появились версии инцидента с едва не разбившимся под Москвой крупнейшим лайнером
Младенец умер на борту экстренно севшего в Салехарде самолета
После заплыва в бассейне турецкого отеля умер российский турист
Все материалы
Из жизни
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Польского борца с витринами настигла мгновенная карма
Младшая сестра Ким Кардашьян забеременела
Убийство пятиметрового крокодила вызвало борьбу рептилий за контроль над рекой
Негр ограбил банк и сразу же отправился в KFC
Все материалы
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Россияне назвали наиболее популярные вещи для перевозки в машине
Suzuki покажет будущее кроссоверов на концепте без крыши и дверей
Итальянским карабинерам выдали старый водородный Hyundai
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы