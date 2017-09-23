Специалисты из Китая зафиксировали землетрясение в КНДР и связали его со взрывом

Китайские специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 в северокорейской провинции Хамгён-Пукто. Об этом со ссылкой на Китайский сейсмологический центр в субботу, 23 сентября, сообщает «Ёнхап».

Местные специалисты заявили, что эпицентр толчков расположен в нескольких километрах от места проведения ядерных испытаний и находится на глубине 0 метров. Это может свидетельствовать о том, что причиной землетрясения стал взрыв.

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Южнокорейские сейсмологи также зафиксировали землетрясение. Как сообщает «Ёнхап», его магнитуда равнялась трем. Источники агентства полагают, что толчки имели естественную причину.

Геофизики Российской академии наук также считают, что толчки не связаны с взрывом. «В наших центрах это дали как землетрясение. Американский сейсмологический центр дает глубину в 5 километров. Для техногенного события это слишком глубоко», — сообщила радиостанции «Говорит Москва» научный сотрудник Единой геофизической службы РАН Наталья Милехина.

3 сентября Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. В этот день Южнокорейские сейсмологи зафиксировали в Северной Корее землетрясение магнитудой 5,6 и заявили, что оно могло иметь искусственное происхождение, что говорит о ядерных испытаниях. О землетрясении, которое, возможно, стало результатом мощного взрыва, сообщила и Национальная геологическая служба США.