Москва попросила ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов

Министерство иностранных дел России на проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека призвала организацию дать оценку нарушениям прав спортсменов РФ. Об этом рассказал директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов. Его слова приводит ТАСС.

«Рассчитываем, что не соответствующие универсальным общепризнанным нормам в области прав человека действия спортивных федераций, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного паралимпийского комитета (МПК) и других международных структур, приведшие к дискриминационным нарушениям прав российских спортсменов, включая спортсменов-инвалидов, получат адекватную оценку в контексте прав человека», — сказал Викторов.

Он напомнил, что две недели назад была опубликована информация о том, что ни один из спортсменов, фигурировавших в докладе Макларена, не уличен в применении допинга. «Это укрепляет сомнения в правдивости и беспристрастности расследования WADA», — сказал он и добавил, что российские паралимпийцы были отстранены от Рио-2016 из-за обвинений, ни одно из которых до сих пор не подтвердилось.

13 сентября WADA закрыло дела против 95 российских спортсменов из доклада независимой комиссии Ричарда Макларена.

В 2016 году Макларен опубликовал две части доклада независимой комиссии о применении допинга российскими спортсменами. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Макларен утверждал, что государство знало и поддерживало функционирование допинговой системы, скрывавшей от общественности допинг-пробы отечественных спортсменов. После его докладов российские легкоатлеты и тяжелоатлеты пропустили Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная была отстранена от Игр в полном составе.