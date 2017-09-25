Размер субсидий для поддержки предпринимателей на Таймыре увеличили в десять раз

На Таймыре в десять раз увеличили максимальный размер субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере народных художественных промыслов. Об этом было заявлено на заседании местного координационного совета по поддержке развития малого и среднего предпринимательства, передает «Таймырский телеграф» в понедельник, 25 сентября.

Теперь предприниматели могут рассчитывать на получении до трех миллионов рублей из бюджета Красноярского края.

Деньги выделяются на приобретение оборудование для модернизации производства. В прошлом году комиссия Таймырского района одобрила три из шести поступивших заявок на сумму от 350 тысяч до 1 миллиона 400 тысяч рублей. С начала 2017 года субсидии получили двое бизнесменов на общую сумму 160 тысяч рублей.